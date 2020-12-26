Kırklareli sessizliğe büründü

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde 4. haftası saat 21.00 itibarıyla başladı.
Hafta sonu kısıtlamasının başlamasıyla Kırklareli’nde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.