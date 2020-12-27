Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların alışveriş, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

Kırklareli Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grupları, Covid19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Pandemi sürecinin en başından beri görevlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getiren Vefa Destek Grubu çalışanlarına Kırklareli halkı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.