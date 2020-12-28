Kırklareli’nde denetimler sürüyor

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Kırklareli’nde insan yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde denetimler devam ediyor.

Kırklareli’nde denetim ekiplerince kısıtlamalar kapsamında insan yoğunluğunun çok olduğu cadde ve sokakları kontrol etti. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.

Bankaların önüne oluşan kuyruklarda sosyal mesafeyi aşan vatandaşlara uyarıda bulunan ekipler sabah saatlerinde başladığı denetimleri gün boyu devam ettirdi.

Ağzını hırka ile kapatan vatandaşlara polis ekiplerince maske verildi. Maskeyi alan vatandaş polise teşekkür etti.

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