Kırklareli’nde oksijen sızıntısı tedirgin etti

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Kırklareli’nde park halinde bulunan bir tankerden sızıntı olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Atatürk Mahallesi'nde park halinde bulunan 41 HF 034 plakalı tankerden sızıntı gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.

Tanker sahibine ulaşan ekipler, tankerde oksijen olduğunu öğrendi. Basınç azaltılarak sızıntı önlendi.

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