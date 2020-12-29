Kırklareli’nde 105 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekipleri durdurduğu araçta 105 litre kaçak içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Taşköprü köyünde jandarma ekipleri şüphe üzerine B.D. isimli sürücünün aracını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 47 litre şarap, 21 litre votka, 25 litre viski ve 12 litre rakı olmak üzeri toplam 105 litre kaçak içki ele geçirildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.