Kırklareli’nde tedbirlere uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza

Kırklareli’nde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.
İl jandarma ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında vatandaşlara maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor. İl jandarma ekiplerince, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetimler sırasında uyarılara rağmen maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.