Lüleburgaz Belediye işçilerinin eylemi sürüyor Sendikadan Başkana cevap: "Böyle bir teklif verilmedi"

Genelİş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin işçilere önerdiği ücret teklifinin 3 bin 498 değil, 3 bin 380 TL olduğunu söyleyerek isteklerinin son derece makul olduğunu dile getirdi.

DİSK'e bağlı Genelİş Sendikası ile Lüleburgaz Belediyesi arasında çıkmaza giren toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri sonrasında, Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş.’ye bağlı işçiler eylem kararı alınmıştı.

Toplantıda bir konuşma yapan Genelİş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’nin toplantılara katılmadığını ve birilerinin onu yanlış yönlendirdiğini düşündüklerini belirtti. Salim Şen, belediyenin işçilere önerdiği ücretin Başkan Murat Gerenli’nin dediği gibi 3 bin 498 TL olmadığını, 3 bin 380 TL olduğunu ifade etti.



"Yoğurt ve diyet parasını doktor bilir'

"Türkiye gerçekliği ile bağdaşmayan 'Yoğurt ve Diyet Yemeği Parası' istediler diyorsunuz. Siz tıp insanısınız 'zehirleyici işler'de çalışan işçilere koruyucu gıda (yoğurt) verildiğini, yine sağlık sorunları sebebiyle doktor raporu ile belediye yemeğini yiyemeyip 'diyet yemeği' yemek zorunda kalan işçilerin olabileceğini herkesten çok siz biliyorsunuzdur. Diyet yemeği yemek zorunda olup da öğle yemeğini yemeyecek az sayıda işçinize yiyemedikleri yemek bedelini yemek şirketine ödemek yerine söz konusu bedeli işçinize ödemeye neden bu kadar itiraz ettiniz ki?" diyen Şen, isteklerinin son derece makul olduğunu, yoğurt ve diyet parası söylemleri üzerine Lüleburgaz Belediye Başkanı'nın doktor olduğunu, bir doktorun bunların gerekliliğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Salim Şen, toplantıda şunları söyledi:

“Genelİş Sendikası olarak Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş.’de çalışan yaklaşık 360 üyemiz adına sürdürdüğümüz toplu iş sözleşme görüşmelerinde halen bir anlaşma sağlanamamıştır. Toplu görüşmeler yasanın öngördüğü takvime bağlı olarak devam etmektedir. Sendikamız tüm bu görüşmeleri ve görüşmelerde gelinen durumu üyelerimizle düzenli olarak paylaşmaktadır. Ancak bununla beraber üyelerimizde haklı olarak görüşmelerin aylardır sonuçlanamamasının oluşturduğu hoşnutsuzluk ve tepkiler de büyümektedir. Tüm bunların yanı sıra 24 Aralık Perşembe günü belediye başkanımız Murat Gerenli kamuoyuna yönelik bir basın açıklaması yaparak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak Sendikamızı ve işçileri suçlayan, bir kısmı tamamen yanlış, bir kısmı ise eksik bilgilendirmeden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bazı ifadelerde bulunmuştur. Bu açıklamadaki ifadeler herkesten daha çok salgın şartları altında fedakarca çalışan üyelerimizi yani belediye işçilerini üzmüştür. Bu vesile ile gerek toplu görüşmelerde gelinen aşamayı gerekse başkanımız Gerenli’nin açıklamasına ilişkin değerlendirmeleri ilk kez kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz."



"Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor"

"Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş.’de şu anda ikinci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmesi sürdürülmektedir" diyen Şen, "İlk toplu iş sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona ermiş olup, görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi ise 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bakanlığa, 1 Mart 2020 tarihinde yaptığımız yeki başvurusu pandemi sebebiyle aylar sonra sonuçlandırılmış ve bu nedenle görüşmeler olması gereken tarihte başlayamamıştır. Olağan şartlarda bu toplu iş sözleşmesi görüşme takvimi her hâlükârda sonuçlanmış ve toplu sözleşme o ya da bu şekilde nihayete ermiş olurdu. Ancak maalesef şu aşamada uzlaşma sağlanamaz ise yasal olarak en az daha iki ay sürebilecek bir görüşme takvimi bulunmaktadır. Lüleburgaz Belediyesi Personel A.Ş.’deki toplu görüşmeler 7 Ekim 2020 tarihinde başlamıştır. Taraflar arasında 5 görüşme yapılmış ve ücretler hariç idari maddelerin büyük bir bölümünde anlaşma sağlanmıştır. Toplu görüşmeler devam ederken belediye ve şirket yönetimi yeni kurulan işveren sendikası Sodemsen’e üye olmuş ve yetkilerini işveren sendikasına devretmişlerdir. Bunun ardından da Belediye yetkilileri Sendikamıza bundan sonra görüşmeleri Sodemsen ile sürdüreceksiniz denmiştir. Sodemsen yetkilileri ile ise 2 toplantı yapılabilmiş en son yapılan toplantı 25 Kasım 2020 tarihinde olmuştur. Bu toplantıda işveren heyeti Sendikamıza en geç üç dört gün içinde parasal tekliflerini sunacaklarını belirtmiştir. Ancak Sendikamıza 15 Aralık tarihine kadar mali konularla ilgili bir teklif sunulmamıştır" ifadelerini kullandı.



"Lüleburgaz Belediyesi işçileri her gün sofrasına ekmeğini nasıl götüreceğini düşünüyor"

Genelİş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, "Durum çok açıktır ki; gerek belediye yönetimi gerekse Sodemsen yetkilileri toplu iş sözleşme takvimini sonuna kadar kullanma gayretine girmişler ve toplu görüşmelere dair gayri ciddi bir tutum sergilemişlerdir. Toplu iş sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih bellidir. Hesaplamalar aylar öncesinden yapılmıştır. Buna karşın Sendikamıza ilk resmi teklif ancak 15 Aralık tarihinde verilmiştir. 2bin 600 TL aylık ücretle ve her türlü risk altında çalışmaya devam eden Lüleburgaz Belediyesi işçileri her gün sofrasına ekmeğini nasıl götüreceğini düşünürken, taktiksel yaklaşımlarla sözleşme görüşmelerini zamana yayma gayretleri tarafımızca da çok açık bir şekilde gözlemlenmektedir. Nitekim 15 Aralık’ta sendikamıza verilen teklif ise üyelerimizde artan hoşnutsuzluğun bir yansıması olarak basın açıklaması yapma kararının duyulması üzerine olmuştur. Kaldı ki sendikamız görüşmelerin seyrini olumsuz etkilememesi için basın açıklaması kararını ertelemiş ve görüşmelerini sürdürmüştür. Keza hem 21 Aralık günü hem de 23 Aralık günü belediye önünde sözleşmenin sonucunu bekleyen üyelerimize görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmiş basın ve kamuoyuna yönelik bir açıklama da yapılmamıştır. Sözleşme görüşmelerine ilişkin basın ve kamuoyuna yönelik ilk açıklama Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından yapılmıştır. Bu açıklamada ise üzülerek gördük ki, başkan sonrasında kendisinin de pişman olacağı bazı ifadelerde bulunmuştur" dedi.



"Gayri ciddi hazırlanan teklif"

Şen, "İlk olarak, Başkan Gerenli açıklamasında 'İşçilerimize 3 bin 498 TL’lik teklif sunduk' demiştir ancak sayın başkana bilgi vermek isteriz ki, bizlere verilmiş böyle bir teklif yoktur. Sendikamıza Lüleburgaz Belediyesi tarafından sunulan ilk ve tek teklif çalakalem bir şekilde 3 varyasyonlu halde gösterilen ve 3 bin 380 TL civarındaki tekliftir. Gayri ciddi bir şekilde hazırlanan bu teklifte, ayni olarak verilen yemek yardımı dahi ücretlendirilmiş, ikinci yıl zam teklifi, ikramiye ve sosyal yardımlar ile ilgili hiçbir ibarenin olmadığı, toplu görüşmelerin başlamasından sonra 70'nci günde zoraki hazırlanmış bir tekliftir.

Her zamanki gibi Başkan Gerenli, çevresi tarafından yanıltılmış ve işçilere sundukları tekliften bir haber vaziyette basın önüne çıkarılmıştır. Açıklama ne yazık ki bununla da kalmamış, daha iyi bir ücret ve eşit haklar isteyen belediye işçilerinin talepleri sulandırılarak ve çarpıtılarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şimdi başkana sormak istiyoruz, 25 Kasım tarihinde yapılan toplantının ardından haftaya teklif vereceğiz denilip 15 Aralık 2020 tarihine kadar yani tam 20 günde bir teklif verilmediğini biliyor musunuz? 21 Aralık Pazartesi günü yapılan toplantıda işçiler olarak en son teklifi biz sunduğumuz halde 23 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılan toplantıda vekalet verdiğiniz yetkilerinizin tekrardan bizden teklif isteyerek, “yeni bir teklifiniz yoksa bu toplantıya da gerek yok” dediğini ve toplantıyı dağıtma çabası içerisine girdiğinden bilginiz var mı? Ücretleri 2 bin 600 TL’den 3 bin 498 TL’ye çıkardık dediğiniz işçilerinizin Temmuz ayından bu yana bu ücretle çalışmasının önüne geçmek için bugüne kadar neden beklediniz?" şeklinde konuştu.



Hafta tatili isteği

Şen, "Hafta tatili Pazar günü olmasını istediğimizi söylüyor ve Pazar günleri çöp toplamayalım mı diye soruyorsunuz. Bilmiyorsanız hatırlatalım Lüleburgaz Belediyesi’nde halen hafta tatili Pazar günüdür. Hatta belediyede çalışan emekçilerin çok büyük bölümü için Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatilidir. Talebimiz işçilerinizin çok az bir bölümü için hafta tatili uygulamasında adaleti sağlayarak Cumartesi tatil hakkının kullandırılması ya da gelip çalışırsa bunun ücretini almasıdır. Yani Cumartesi ve Pazar günü çöp toplanmasın, belediye hizmetleri verilmesin diyen yok. Gerek CHP programında gerekse bölgemizdeki belediyelerin başta Kırklareli, Tekirdağ, Keşan olmak üzere büyük çoğunluğunda 40 saat çalışma var iken ve buna uygun olarak da hafta tatili uygulaması yapılır iken buna neden şiddetle karşı çıkıyorsunuz? Toplu sözleşme görüşmeleri aylardır devam ederken neden bir kere bile görüşmelere katılıp sendikamızın ve işçilerinizin taleplerini dinlemediniz? Bunun yerine neden görüşme yetkinizi işveren sendikanıza devrettiniz? Aile içinde devam etmesi gereken tüm bu görüşmeler neden aile dışına çıkarıldı? Tüm bu görüşmeler sırasında merakla ve umutla belediye önünde saatlerce görüşmenin sonucunu bekleyen işçilerinizin yanına bir kere bile inip onları rahatlatmak ve umutla evlerine göndermek dururken “halkın takdirine sunuyorum” diyerek neden bir de onları Lüleburgaz halkına şikayet ettiniz? Bu da yetmezmiş gibi en son çare olarak düşündüğümüz Anayasal grev hakkımızı kullanmak durumunda kalırsak buna özgürlüklerden yana bir demokrat olarak saygı duymanız gerekirken, neden Valilik tarafından iptal edilmesinden medet ummaktasınız?" dedi.



"Mücadeleye devam edeceğiz"

Salim Şen, "Genelİş Sendikası olarak Başkan Murat Gerenli’ye önerimiz şudur: Öncelikle işçileriniz ile diyalog kurunuz, bir araya geliniz, onların bu güne kadar kırdığınız gönüllerini geri kazanınız. Sonrasında da toplu sözleşme masasına en başta olması gerektiği gibi bizzat siz oturarak, sorunlarımızı ve taleplerimizi ilk ağızdan kendiniz dinleyiniz. Bunlar sağlanmadığı ve üyelerimizin talepleri de karşılanmadığı durumda Sendikamız ve üyelerimiz mücadele etmekten geri durmayacak, basın açıklamaları, uyarı eylemleri ve en sonunda ise grev uygulaması ile sürecektir" diye uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.