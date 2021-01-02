Tedbirlere uymayan 30 kişiye 63 bin lira ceza

Kırklareli’nde korona virüsü tedbirlere kapsamında kurallara uymayan 30 kişiye 60 bin Lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile Vize, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde maske ve mesafe kuralına uymayan 30 kişiye toplamda 60 bin Lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunarak denetimlerini sürdürüyor.

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