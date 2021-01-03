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İstanbul'un suyunu Trakya'dan karşılayan 2 barajda doluluk oranı düştü

DHA

İstanbul'un suyunu Trakya'dan karşılayan 2 barajda doluluk oranı düştü


Mehmet YİRUN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı önemli barajlardan Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 6.8'e, Pabuçdere'nin ise 4.3'e düştü.
Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da; Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk oranları düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, Kazandere´nin doluluk oranı yüzde 6.8´e, Pabuçdere´nin ise 4.3´e düştü. Pabuçdere Barajı, tamamen kururken, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazılı tabela da toprak üzerinde kaldı.
Barajların ilk kez bu kadar kuruduğunu belirten Aksicim Mahallesi'nin muhtarı Suat Aydın, yağmur ve kar yağmaması durumunda su seviyesinin yükselmesinin mümkün olamayacağını söyledi. Aydın, "Yağmurlar yok, geçen yıldan beri yağmur yok. Yağmur ve kar yağmadığı için de barajlarda su seviyesinin yükselmesi mümkün değil. Tamam, çok kısa süreli yağmurlar yağdı fakat havza dolmadı. Derelerimiz de kurumaya başladı ve bu da sıkıntının büyük olduğunu gösteriyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Mehmet YİRUN
2021-01-03 14:12:32

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