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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meclis Başkanı Şentop, arkadaşının cenazesine katıldı

İHA

Meclis Başkanı Şentop, arkadaşının cenazesine katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gelerek arkadaşı Hafız Cafer Tayyar Demir’i son yolculuğuna uğurladı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Tekirdağ İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan Hafız Cafer Tayyar Demir’in cenazesi, saat 15.40’ta Lüleburgaz Kurtuluş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine Meclis Başkanı Şentop’un yanı sıra Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, AK Prti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahid Murat Şahin, Babaeski İlçe Başkanı Fatih Yağcı ve merhumun yakınları katıldı.
Meclis Başkanı Şentop, cenaze namazının ardından Kırklareli’ne giderek, Millet Bahçesi alanını inceledi.

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