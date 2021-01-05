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Demirköy Kaymakamı Kılıç: Vaka sayısını sıfırladık

DHA

Demirköy Kaymakamı Kılıç: Vaka sayısını sıfırladık


Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında alınan tedbirlerle vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını açıkladı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığı açıklandı. Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerle ilçede vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığını belirtti. Kılıç, "Kurallara uyduğunuz için siz değerli Demirköylülere ve kurallara uyulmasında emek harcayan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2021-01-05 13:18:24

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