Yasağı ihlal eden 71 kişiye 214 bin 650 lira ceza

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelindeki korona virüs denetimlerinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 71 kişiye idari para cezası kesildi.

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında 4 günlük yapılan sokağa çıkma yasağında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma ekipleri tarafından kent merkezi ile Vize, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerde maske ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye toplamda 214 bin 650 lira para cezası kesildi.

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