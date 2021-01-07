Kırklareli’nde 120 litre kaçak içki ele geçirildi

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Kırklareli’nde piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine yapılan operasyonda 120 litre kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyünde piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Y.Y. ve V.Y.’nin evlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye ait evlerde 120 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y. ve V.Y.’nin jandarmada işlemleri devam ediyor.

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