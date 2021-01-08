Sokakta bitkin halde bulunan Boncuk, 8 ayda sağlığına kavuştu



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sokakta bitkin halde bulunduktan sonra Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alınan Boncuk isimli köpek, sağlığına kavuştu.

Lüleburgaz'da yaklaşık 8 ay önce tüyleri dökülmüş, bitkin haldeki köpeği bulan Oylum Gündüz, Lüleburgaz Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi'nden yardım istedi. Köpek, Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı. Boncuk, adı verilen köpek, yaklaşık 8 ay süren tedaviyle hayata tutundu.

Veteriner hekim Mehmet Alper Güder, Boncuk'un, kendilerine getirildiğinde oldukça zayıf ve halsiz olduğunu anlatarak, "Çok yaygın bir tüy dökülmesi söz konusuydu. Yine aynı şekilde yaygın deri lezyonları söz vardı. Ağız bölgesinde de yoğun lezyonlar bulunmaktaydı. Aynı şekilde bacaklarında çeşitli ödemler mevcuttu. Genel olarak bağışıklık sisteminin toparlanması üzerine bir tedavi uyguladık. Uzun ve yoğun süren tedavi, bakım, besleme sürecinin ardından eski sağlığına kavuştu. Burada kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. Gerekli aşılamalarını yaptık. Şu an can dostumuz tekrar eski sağlığına kavuştu. Bizler de bunun mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Köpeği bakımevinde ziyaret eden Oylum Gündüz de "Yapılacak en güzel şey, sahiplendirme olur. Umarım iyi bir yuvası olur, tekrar sokaklara dönmez. İlk zamanlar haftanın neredeyse beş günü geldim. Çok zor bir süreçti. Sabır gerekiyor. Belediyeye teşekkür ederim. Yılmadılar. Hep beraber güzel bir sonuç oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2021-01-08 15:06:56



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