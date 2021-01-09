Polis adayı gençlere ücretsiz parkur desteği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi tarafından polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur desteği sağlanıyor. Uygulama Lüleburgaz’da ilk kez hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Lüleburgaz Gençlik Merkezi tarafından açılan ücretsiz Polis Mesleki Eğitim Merkezi’ne (POMEM) hazırlık kursları polis olmak isteyen gençlerin umudu olmaya devam ediyor.

Daha önce birçok genci bu sınavlara hazırlayan ve sınavları kazanmalarında başrol oynayan kurum, adaylara ücretsiz parkur desteği veriyor. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle sınavlara hazırlanmakta zorluk çeken adaylar uygulamayı memnuniyetle karşılıyor.

Polis Meslek Eğitim Merkezi hazırlık kurs başvuruları gençlik merkezine şahsen yapılıyor. Aday gençlere kurslar hakkında detaylı bilgi ve eğitimler antrenör Adnan Tayfun tarafından veriliyor. Pandemi sürecinde çalışmalar küçük gruplar halinde kurallara uygun olarak planlanarak hafta içi 5 gün 10:0016:00 saatleri arasında yapılıyor.

POMEM hazırlıkla ile ilgili bilgi veren Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik ücretsiz kursun lisans ve önlisans mezunu POMEM adaylarına verildiğini belirtti. Kurs alanında uzman antrenörler tarafından eğitim kapsamında adaylara POMEM sınavında karşılaşacakları tüm etapların çalıştırılacağını, söz konusu parkurların birebir orandaki ölçülerin yer aldığı denemelerin fotosel ile alındığını belirten Özçelik, ayrıca diril ve koordinasyon çalışmaları ile kros dahil kuvvetdayanıklılık antrenmanlarının verildiğini sözlerine ekledi.



HES kodu sorgulaması

Polis olmak için POMEM sınavlarına hazırlanan adaylara Antrenör Adnan Tayfun tarafından kuvvet, dayanıklılık ve sürat egzersizleri uygulanırken bunun yanı sıra korona virüs tedbirleri kapsamında girişlerde HES Kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılıyor.

Adayların sınava gireceği parkurların birebir özelliklerini taşıyan engellerle mesafeli şekilde egzersiz yapmaları sağlanıyor.

Ücretsiz olarak hizmete sundukları hazırlık parkuru hakkında açıklama yapan Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Özçelik, “Geleceğimiz olan gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlık kursları oluşturuyoruz. Kendileri için büyük önem taşıyan bu sınavlara hazırlanan gençlerimize oldukça yardımcı olacağına inandığımız hazırlık kurslarımız 2 yıldır ücretsiz olarak veriliyor. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İl Müdürümüz Emrah Yüksel Babuşçu‘nun desteği ile gençlerimizin hayallerine kavuşmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Gençlere verdiği desteği pandemi sürecinde de sürdüren Lüleburgaz Gençlik Merkezi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Polis Özel Harekât (PÖH), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis ve Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ve bekçiliğe yönelik hazırlık yapan adaylar için de hazırlık parkuru oluşturuyor.

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