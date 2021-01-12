Kırklareli’nde sağanak olumsuz etkiledi

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Kırklareli’nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Kırklareli’nde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Bir anda bastıran yağmur sebebiyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında su birikintileri nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte zorlandı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre hava sıcaklığı 9 derecenin ölçüldüğü Kırklareli’nde yağışın akşam boyu devam etmesi bekleniyor.

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