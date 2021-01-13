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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’de toprak kayması

İHA

Kırklareli’de toprak kayması

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yağışlar sebebiyle toprak kayması meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla yaptığı uyarı sonra Kırklareli genelinde şiddetli yağışlar meydana geldi. Yağış sonrasında Demirköy ilçesi ‘Yol bitti komutanım’ mevki'inde kısa süreli toprak kayması meydana geldi. Yağıştan dolayı kayan toprak Demirköy ilçesi yolunu kapattı. Toprağın kayması ile ilçe yolu tek şeritten sağlandı. Karayolları ve Demirköy Belediyesi ekiplerince yolda yapılan çalışmayla topraklar yoldan alındı. Kayan toprakların kaldırılmasıyla yola normale dönerken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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