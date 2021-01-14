Ergene’de debi arttı, tarım arazileri sular altında kaldı

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Hafta sonu başlayan ve pazartesi gününden itibaren etkisini arttıran yağış sebebiyle Kırklareli'nde, Ergene Nehir’inin debisinin yükselmesi sonucu tarım arazileri sular altında kaldı.

Kırklareli’nde etkili olan yağış, Ergene Nehri’nin taşmasına neden oldu. Babaeski’ye bağlı Pehlivanköyü’de debisi yükselen nehir suları, evleri ve tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.

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