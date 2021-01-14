Kırklareli’de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

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Kırklareli’de, sağlık çalışanlarına Covid19 aşı uygulaması bugün itibariyle başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı odalarında yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı.

Kendilerine gelen barkodlar ile aşılarını yaptırdıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kentte ilk etapta 4 bin 920 sağlık çalışanının aşılanacağını belirtti.

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