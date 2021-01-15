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Kırklareli'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kazı yaptıkları esnasında T.T., E.Ö. ve A.Ö.'yü suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan 1 adet alan tarama cihazı ve 2 adet L şeklinde boşluk arama çubuğuna el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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