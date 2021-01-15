Kırklareli'de 12 göçmen yakalandı

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Kırklareli Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara köyünde jandarma ekipleri tarafından 12 sığınmacı yakalandı. Irak ve Afganistan uyruklu sığınmacılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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