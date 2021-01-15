Kırklareli’nde korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı Kırklareli Kapalı Pazar yerinde kılındı.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid19 tedbirleri kapsamında camilerdeki yoğunluğu azaltmak için Kırklareli'liler Cuma namazlarını Kapalı Pazaryeri ve fuar alanında kılındı.

Vatandaşlar kontrollerin ardından Pazar yerine alındı. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından hutbe okunmasının ardından Cuma Namazı kılındı.

Cuma Namazlarında camilerde cemaatin bahçede namaz kıldığını kış nedeniyle kapalı Pazar yerinde namaz kılınacağını ifade eden Özdemir “Kış nedeniyle, bundan sonra vatandaşlarımızın soğukta namaz kılmaması amacıyla kapalı pazar yerinde de namaz kılınacak. İlk uygulamayı bugün başlattık. Bundan sonra her hafta cuma namazları burada kılınabilecek" dedi.

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