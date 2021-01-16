Kısıtlama başladı, Kırklareli sessizliğe büründü

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Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Kırklareli sessizliğe büründü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında pazartesi günü sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik kısıtlama saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri sessizlik hakim oldu.

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