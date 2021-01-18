Kırklareli'de araç yangını

Kırklareli’de seyir halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Waldrof Caddesi'nde Mürsel Altıntaş yönetimindeki 42 DLR 77 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.