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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İğneada’da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı

İHA

İğneada’da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı

Doğu Karadeniz’de başlayan yasakla birlikte tayfalar rotalarını Karadeniz’e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya çevirdi. Balıkçı tekneleri İğneada Limanı’na kasalar dolusu hamsi ile dönerken, vatandaşlar hamsinin kilosunu 15 TL’den aldı.
İstanbul, Trabzon, Samsun, Giresun, Bandırma Balıkesir'de denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz’e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya çevirdi. Karadeniz’de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı’na kasalar dolusu hamsi ile döndü. Kasa kasa hamsileri kamyonlara yükleyen balıkçılar, “Bu balık buzhane balığı değil bu Karadeniz hamsisi” dedi.
Giresun’dan rotalarını İğneada’ya çeviren Hasan Sefer hamsinin gönül rahatlığıyla yenilebildiğini belirterek, “Giresun’dan İğneadaya geldik. Buraya gelen avcıların hepsi buzhaneci değil Karadeniz’den yakalanan hamsi. Taze günlük hamsi bunlar herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir” dedi.

“Fiyatlar düşüyor”
Hamsi hem zenginin hem de fakirin yiyebileceği bir balık türü olduğunu dile getiren balıkçı Murat Kul ise, “Son zamanlarda Anadolu tarafında yasak alındı. Yasak alındığı gibi buraya geldik. Buradaki hamsi Bulgaristan’dan göç ediyor. Şuanda bu bölgeye göç etti. Balıkçı arkadaşlarımız şuanda avlanıyor. Güzel ve verimli av veriyor. Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan bin 500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Şu an balığın fiyatı arz ve talebe göre değişiyor. Kilogramı 15 liradan satılıyor” şeklinde konuştu
Limana gelen teknelerden vatandaşlar kilosunu 15 TL’den aldı.

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