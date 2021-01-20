Türkiye’nin hamsileri Kırklareli’den Kırklareli’de hamsinin kilosu 15 liraya satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin hamsileri Kırklareli’den Kırklareli’de hamsinin kilosu 15 liraya satıldı

İHA

Türkiye’nin hamsileri Kırklareli’den Kırklareli’de hamsinin kilosu 15 liraya satıldı

Karadeniz’in doğu kesimlerinde hamsi yasağı 28 Ocak’a uzatılırken, rotalarını Karadeniz’in batısına çeviren balıkçılar yakaladıkları bol hamsi ile limana yanaştı.
Doğu Karadeniz’de konulan yasakla birlikte İstanbul, Trabzon, Samsun, Giresun ve Balıkesir'de denize açılan balıkçılar rotalarını Karadeniz’e kıyısı olan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'ya çevirdi. Balıkçı tekneleri İğneada Limanı’na kasalar dolusu hamsi ile dönerken, vatandaşlar hamsinin kilosunu 15 TL’den satın aldı.
Giresun’dan rotasını İğneada’ya çeviren Hasan Sefer, hamsinin gönül rahatlığıyla yenilebildiğini belirterek, “Giresun’dan İğneada'ya geldik. Buraya gelen avcıların hepsi buzhaneci değil, Karadeniz’den yakalanan hamsi. Taze günlük hamsi bunlar, herkes gönül rahatlığıyla yiyebilir” dedi.

“Fiyatlar düşüyor”
Hamsinin hem zenginin hem de fakirin yiyebileceği bir balık türü olduğunu dile getiren balıkçı Murat Kul ise, “Son zamanlarda Anadolu tarafında yasak alındı. Yasak alındığı gibi buraya geldik. Buradaki hamsi Bulgaristan’dan göç ediyor. Şu anda bu bölgeye göç etti. Balıkçı arkadaşlarımız şu anda avlanıyor. Güzel ve verimli av veriyor. Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan bin 500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Şu an balığın fiyatı arz ve talebe göre değişiyor. Kilogramı 15 liradan satılıyor” şeklinde konuştu
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce ticari amaçlı hamsi avcılığı, 8 Ocak tarihinden 18 Ocak tarihine kadar 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurulmuştu. Bu süre içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler ile başta bilim insanları olmak üzere birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda yeniden bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmeye göre Karadeniz'in bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış olmadığı tespit edildi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadığının gözlenmesi üzerine İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan (41 15' 25.13'' N 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma süresi 28 Ocak tarihi 00.00 saatine kadar uzatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İğneada’da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı
YEREL HABERLER İğneada’da hamsi bereketi: Kilosu 15 liraya satıldı
Kırklareli’nde Demonstrasyon sahsı kontrolleri yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde Demonstrasyon sahsı kontrolleri ...
Kurallara uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza
YEREL HABERLER Kurallara uymayan 22 kişiye 46 bin 350 lira ceza
İstanbul'un Trakya'dan suyunu karşılayan barajlar hayat buldu
YEREL HABERLER İstanbul'un Trakya'dan suyunu karşılayan barajlar ...
1 ölü, 20 yaralı olan kazada sürücüye 30 bin 256 lira ceza
YEREL HABERLER 1 ölü, 20 yaralı olan kazada sürücüye 30 bin 256 lira ...
Kırklareli'de araç yangını
YEREL HABERLER Kırklareli'de araç yangını
Kırklareli’nde kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ...