Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Kıklareli'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar, biz buna müsaade etmeyeceğiz" “Başörtülü, başı açık ayrımcılığı ile çok ciddi mücadeleler vererek, bedeller ödeyerek, hep babamın hüzünlü yanı olmuştum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede kokuşmuş bir zihniyetin bizi engelleme çabasıyla başörtülü, başı açık diye ayrımcılığı ile çok ciddi mücadeleler vererek, bedeller ödeyerek, hep babamın hüzünlü yanı olmuştum” dedi.

AK Parti Kırklareli 7. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantılı katımıyla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Gerçekleşen kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, başörtülü, başörtüsüz ayrıştırması babasının hüzünlü yanı olduğunu ifade ederek, “Çünkü bu ülkede kokuşmuş bir zihniyetin bizi engelleme çabasıyla başörtülü, başı açık diye ayrımcılığı ile çok ciddi mücadeleler vererek, bedeller ödeyerek, hep babamın hüzünlü yanı olmuştum. Ta ki bir lider çıkıp yine bu ülkedeki ayrımcılığı, ötekileştirmeyi bitirip herkesi kucaklayıp, bizler için de okulları, çalışma imkanlarını toplumsal imkanların hepsini önümüze koyan liderimiz sayesinde, artık babalarımızın hüzünlü yanları değiliz. Tam tersine, bu ülkenin kızları da kadınları da başarılarıyla bu ülkeye verdikleri katkılarıyla, değerleriyle babalarının artık mutlu, onurlu, gururlu yanları olmayı becerdiler" ifadelerini kullandı.



“Tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar, biz buna müsaade etmeyeceğiz”

Ana muhalefet partisini kınadığını söyleyen Usta, "Ana muhalefet partisinin içi kaynıyor tacizlerle, tecavüzlerle kaynıyor. Susuyorlar, kendilerinin sustuğu yetmezmiş gibi o tacize uğrayan, tecavüze uğrayan kadınları da susturmak için baskı uyguluyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz tam tersine o kadınların da haklarını korumak için, onların da suskunların sesi olmak için mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. İlkeli duruşumuzla, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, bu ülkenin önünü açmaya, bu ülkenin gençlerinin umudu olmaya, çocukların geleceği olmaya, kadınların gücü olmaya, yaşlılarımızın büyüklerimizin ellinden tutup onlarla birlikte yol yürümeye ve ülkemizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz inşallah" dedi.



"Biz bu ülke için, hizmet etmek için varız"

Dün Karabük'te olduğunu belirten Usta, yaşlı bir vatandaşla yaşadığı diyalog da çok duygulandığını dile getirerek “Bir amcamız ile ayak üstü yaptığım sohbette, amcamız, '2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan reisimiz yine Karabük'e gelmişti. Kendisi ile konuşma fırsatı buldum ve kendisine şunu söyledim. Eğer biz bir gün olur da yerli motor yaparsak, ben ilk emekli maaşımı bağışlamak istiyorum.' İnanılmaz duygulandık. 'Bugün ben maaşımı nereye bağışlayayım, bunu devletime nasıl sunabilirim kızım, bana yardım et' dedi. Teşekkür ettik, duasının yeteceğini söyledik. Bu inanılmaz duygu seli, bu içten duygu ve samimiyet hepimizi bir kez daha birliğe ve beraberliğe sevk etti. Kolay değil böyle gönülden gelerek, kendi içinden gelerek bu fedakarlığı yapmak. İşte AK Parti'nin farkı burada. Bizim teşkilatlarımızın farkı burada. Bizim davamızın farkı burada. Biz bu ülke için, hizmet etmek için varız. Biz bu ülkeye değer katmak için varız. Artık daha da büyüdük, güçlendik, güçlü bir Türkiye olduk, yeni Türkiye olduk. Yeni Türkiye'de AK Parti sadece Türkiye'nin umudu değil, bütün dünyanın kaderini etkileyen büyük güçlü bir Türkiye ve büyük güçlü bir AK Parti oldu" diye konuştu.



“Dünya beşten büyüktür”

AK Parti'nin hiçbir vesayet odağından, başka hiçbir güçten destek almadığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Bu dünyada bir düzen var, ancak bu düzen yanlış ve bozuk işleyen bir düzen. Bir tarafta dünyanın zenginleri, büyük varlık ve refah içinde yaşarken, öbür taraf açlıkla yoksullukla, kıtlıkla mücadele ediyor. İşte liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız çıktı ve dedi ki, 'Benim bu düzene itirazım var. Ben bu düzeni değiştirmek için çabalayacağım, önce ülkemi kalkındıracağım, önce yerli ve milli hamlelerle ülkemi ayağa kaldıracağım, kendimi güçlü bir Türkiye haline getireceğim. Arkasından bu bozuk dünya düzenini düzeltmek için var gücümle çalışacağım' dedi. Onun için dünya beşten büyüktür iddiasını ortaya koydu. Bu iddia kolay bir iddia değil. Bu dünyada bu iddiayı ortaya koyacak başka bir lider yok. Tek başına Recep Tayyip Erdoğan var. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü kılan ne, arkasındaki teşkilatı. Teşkilatımızı güçlü kılan ne, sadece ve sadece milletinden aldığı güç. Biz hiçbir vesayet odağından, başka hiçbir güçten destek almıyoruz. Sadece ve sadece milletimizin gücüyle varız, milletimizin inancı ile inandığımız yolda yürüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

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