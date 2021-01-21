Kırklareli´de 750 bin dolara satılmak istenen tablo ele geçirildi

Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi değeri olduğu düşünülen ve 750 bin dolara satılmak istenen `Kuşlara yem hazırlayan adam´ tablosu ile Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz´da yaşayan A.I.´nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fizik takibe alınan A.I.´nın, evinde bulundurduğu tablo ve Roma dönemine ait tarihi eserleri 750 bin dolara satmaya çalıştığını tespit eden jandarma, şüphelinin adresine baskın yaptı. Adreste yapılan aramada tarihi değeri olduğu düşünülen `Kuşlara yem hazırlayan adam´ isimli yağlı boya tablo ile 45 sikke, 9 santim uzunluğunda bir zincir, iki ucu halkalı, ortasında boncuk takılı obje, pirinç şamdan, 2 define arama çubuğu, kazı yapılacak bölgeyi gösteren harita ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU
2021-01-21 10:19:31
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