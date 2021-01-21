Kırklareli’nde 24 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 24 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski Karamesutlu köyü TEM gişelerinde bulunan jandarma ekipleri, devriye esnasında şüpheli hareketler sergileyen O.K. isimli sürücünün aracını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 21 litre bira, 1 litre viski, 1 litre rakı ve 1 litre votka olmak üzere toplamda 24 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.