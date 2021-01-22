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Ülkeyi ayağa kaldıran o görüntülerdeki 100 kilogram ete el konuldu Aksoy: “Videoyu paylaşan 3 çalışan hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunduk”

İHA

Ülkeyi ayağa kaldıran o görüntülerdeki 100 kilogram ete el konuldu Aksoy: “Videoyu paylaşan 3 çalışan hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunduk”

Hazır döner paketleyen maskesiz 2 kişinin sosyal medyada yayılan videosuyla ilgili inceleme başlatılırken, görüntülerin çekildiği tesiste yapılan denetimlerin ardından 100 kilogram döner ete el konuldu. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, “Videoyu paylaşan 3 çalışana korona virüsü sorgulamalarını yaptık. HES kodlarına baktık ve dosyalarını aldık. Dosyalarınla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.
Döner paketleme işletmesinde çalışan maskesiz 2 kişinin döner başında eğlenerek maskesiz şekilde paketleme yaptığı görüntülerin sosyal medyada tepkiye neden olması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı jet hızı ile olaya el attı. Döner paketlemeye çalışan 2 kişinin, korona virüsün baş gösterdiği bu günlerde maskesiz şekilde müzik eşliğinde dönerlerle oynayarak, paketleme yapmaya çalıştığı anların kayda alındığı Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki tesiste kısa sürede inceleme yapıldı.

"Gerekli işlemler yapılacak"
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, videoyu çekip paylaşan 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Sosyal medyaya düştüğünden itibaren Cumhurbaşkanlığı ve Tarım Bakanlığımızın danışmanları beni bilgilendirdi. Adresleri ve kişiler tespit edildi. Biz de hızlı bir şekilde polisler ile beraber işletmeyi denetlemeye gittik. Denetleme sonucunda işletmeye gerekli olan 5996 yasaya göre valimizin de talimatıyla kameralar eşliğinde denetim yaptık. İşletmeye yazılan cezaların kalemleri belli ve savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Kişilerle ilgili gerekli işlemler yapılacak” dedi.

“100 kilogramlık üretilen partiye el koyduk”
Yapılan incelemelerin ardından o gün üretilen 100 kilogramlık partiye el konulduğunu söyleyen Aksoy, “O partide üretilen dönerleri yediemin olarak aldık, mühürledik. Analiz sonucuna göre imha edeceğiz. Yaklaşık olarak 100 kilogramlık bir parti vardı. Paketleri sayarak gerekli notlar alındı. Gerekli işlemler yapılacak. Aldığımız numune sayısı 4 tane bugün analizleri yapılacak. Etteki yağ oranından mikrobiyolojik olarak virüs durumuna göre bütün numuneler alındı. Onlarla ilgili sonuçlar geldiğinde gerekli açıklamayı yapacağız” şeklinde konuştu.

“Sosyal medyada bu görüntüler hiç hoş olmuyor”
Böyle görüntülerin sosyal medya mecralarında hiç hoş olmadığını dile getiren Aksoy videoyu çekip paylaşan 3 kişi hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.
Aksoy, “Videoda 3 arkadaş var. Bu 3 arkadaşa korona virüsü tedbirlerine uymamaktan cezai işlem uygulanacak, savcılığımızın verdiği karardan sonra. İşletmeye gerekli yasal işlemi yapacağız. Videoyu paylaşan 3 çalışana korona virüsü sorgulamalarını yaptık. HES kodlarına baktık ve dosyalarını aldık. Dosyalarıyla birlikte savcılığa ileteceğiz. Bizim için bakanlığımızın talimatı var gıda güvenliği çok önemli. Tarladan sofraya. Biz bu gıda güvenliğini bozarsak insanlarımızın sağlığını hiçe saymış oluruz. Bunlar doğru davranışlar değil. Malum korona süreci var. Eldiven, maske ve hijyen şartlarına çok dikkat eden bir kurumuz” ifadelerini kullandı.

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