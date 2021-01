Tepki çeken görüntülerin çekildiği tesisteki dönerler imha edilecek

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesindeki bir et entegre tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayarak, müzik eşliğinde hazır döner paketlerken çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaşan 2 kişinin çalıştığı firmaya, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ceza uygulayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Denetimlerde, 100 kilogram ete imha edilmek üzere el koyulurken, görüntülerdeki 2 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza verildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir et entegre tesisinde 2 çalışan, maskesiz olarak, müzik eşliğinde hazır döner paketledikleri anları kameraya aldı. Sosyal medya uygulaması olan Tik Tok'ta paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Hemen harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen tesise giderek, denetim yaptı.

TÜM ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

Ekipler denetimde hijyen kurallarını hiç sayan 3 kişi tespit etti. Görüntülerin çekildiği partide üretilen dönerlere ise el koyuldu. Ürünlerin analizleri yapıldıktan sonra imha edileceği öğrenilirken, tesisteki tüm ürünlerden incelenmek üzere numune alınarak, laboratuvara gönderildi. Ekipler, ayrıca yaklaşık 100 kilogram ete de imha edilmek üzere el koydu.

Denetimin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiale neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

POLİS MASKE CEZASI UYGULADI

Öte yandan Pınarhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki 2 çalışana koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uyguladı. Firma tarafından 2 çalışanın işine son verildiği öğrenildi. Görüntüleri paylaştığı belirlenen H.Y.'nin ise bütün sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.

DÖNER FEDERASYONUNDAN KINAMA

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı Mehmet Mercan ise federasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada olayı kınadı. Mercan açıklamasında şunları ifade etti:

"Kırklareli'nde döner paketlerken çektikleri skandal görüntüleri sosyal medyada paylaşarak gündeme gelen şahısların davranışlarını Uluslararası Döner Federasyonu olarak geleneksel dönerimize bir saldırı olarak kabul ediyor ve şiddetle kınıyoruz. Söz konusu skandal görüntüler ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'mızca toplumda infiale sebep olan işletme tespit edilmiş, gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu tarz olayların önüne geçilmesi için başlattığımız çalışmaların süratle neticelenmesi hem toplum sağlığı hem de sektörün menfaatine olduğunun bilincindeyiz. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinin başında gelen, aynı zamanda muhteşem damak tadıyla dünyada 140 ülkede Türkiye'mizi gururla temsil eden dönerimize her zaman bu tarz çirkin saldırılar gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Döner Federasyonu olarak gıda güvenliği en üst seviyede tutma çalışmalarımızın olduğu bir ortamda döner sektörü ile ilgili bu tür olayların yaşanmaması için gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Anadolu´nun geleneksel lezzeti, kadim bir tarihe sahip Türk dönerine tüm vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımızın sahip çıkmasını ve bu tür olaylara saldırılara meydan verilmemesini temenni ediyoruz. Döner Türkiye'dir, döner Türkiye'nindir." DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

