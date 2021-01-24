Vali Bilgin’den Berhan Şimşek hakkında suç duyurusu

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in televizyon kanalında katıldığı programda "vali militan, kaymakam militan" şeklindeki ifadelerine yönelik Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “22. Dönem CHP Milletvekili Şimşek’in televizyon kanalında katıldığı programda tüm vali ve kaymakamlarımızın halk nezdinde gözden düşürülmesine ve saygınlığını yitirmesine neden olabilecek, ayrıca eleştiri niteliğini aşan, fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelikteki 'vali militan, kaymakam militan' şeklinde haddini aşan ağır ithamlarda bulunduğu ifadeler hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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