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Kırklareli’nde sahte para ve ruhsatsız tabanca operasyonu

İHA

Kırklareli’nde sahte para ve ruhsatsız tabanca operasyonu

Kırklareli’nde şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ile bir miktar sahte para ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezine girişinde şüphe üzerine İ.B. idaresindeki otomobil durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile bir miktar sahte para ele geçirildi. Şüpheli İ.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ekipler çalışma başlattı.
Şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 71 mermi, 50 liralık 145 ve 100 liralık 50 sahte banknot, toplam 289 bin lira yazılı 15 senet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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