Kırklareli’nde 24 sığınmacının yardımına jandarma ekipleri yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde 24 sığınmacının yardımına jandarma ekipleri yetişti

İHA

Kırklareli’nde 24 sığınmacının yardımına jandarma ekipleri yetişti

Kırklareli’nde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yurda yasa dışı yollarla gelen 24 sığınmacıyı jandarma ekipleri kurtardı.
Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Karacadağ ve Beğendik köylerinde yurda yasa dışı yollarla giren 24 sığınmacı, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Aralarında çocukların ve kadınların bulunduğu düzensiz göçmenler Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri 24 kaçağı bulmak için Karacadağ ve Beğendik köylerinde arama başlattı. Yapılan aramada Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 24 kişi bulundu.
Demirköy Devlet Hastanesine götürülen yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde 4 bin 637 öğrenciye trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 4 bin 637 öğrenciye trafik eğitimi ...
Kırklareli’nde çocukların kar keyfi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde çocukların kar keyfi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: 38 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu: ...
Lüleburgaz’da kartpostallık fotoğraflar
YEREL HABERLER Lüleburgaz’da kartpostallık fotoğraflar
Beklenen kar Kırklareli’nde etkili oluyor
YEREL HABERLER Beklenen kar Kırklareli’nde etkili oluyor