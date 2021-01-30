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İstanbul’da çalınan otomobil Kırklareli’nde bulundu

İHA

İstanbul’da çalınan otomobil Kırklareli’nde bulundu

İstanbul’dan çaldıkları otomobil ile Kırklareli’nde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde A.G.'ye ait park halindeki araç çalındı. Aracın çalındığının fark edilmesi üzerine yapılan ihbarlar sonucu, polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilerin Kırklareli'nde olduğunu belirledi. Ekipler düzenlediği operasyonda S.O., C.A., M.B. saklandıkları evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.O., C.A. ve M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bulunan otomobil sahibine teslim edildi.

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