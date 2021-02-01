Kırklareli'de, kısıtlamada belgesiz avlanan 2 kişiye 26 bin 366 lira ceza

Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ merkeze bağlı Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak belgesiz avlandıkları belirlenen 2 kişiye toplam 26 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Kadıköy'de hafta sonu yaptıkları denetimlerde F.Y. ve G.A.'nın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, belgesiz şekilde avlandıklarını belirledi. F.Y. ve G.A.'ya, toplam 26 bin 366 lira idari para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2021-02-01 15:17:21
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