Kırklareli’nde karaca avcılarına 26 bin 366 lira ceza

Kırklareli’nde usulsüz şekilde avlanan 2 kişiye 26 bin 366 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbar üzerine Kadıköy köyünde F.Y. ile G.A.'nın karaca avladığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda 2 kişinin karacayı usulsüz olarak avladıkları belirlendi. 2 şahsın korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edildi ve 2 şüpheliye 26 bin 366 lira cezai işlem uygulandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.