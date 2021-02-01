Kırklareli'de taşkın uyarısı

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Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ (DHA)DEVLET Su İşleri (DSİ) 112'nci Şube Müdürlüğü, Kofçaz1 ve Dolhan göletlerinin rezervuarlarının tam kapasiteyle dolması üzerine taşkın uyarısında bulundu.

DSİ Şube Müdürü Nurettin Kıvrak imzasıyla yapılan açıklamada, "Dipsavak vanası, gölet emniyetini sağlayacak şekilde açılmıştır. Bu tarihten itibaren gelebilecek akışlar dolusavaktan kontrolümüz dışında geçeceğinden her türlü taşkın riski göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-02-01 16:26:08



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