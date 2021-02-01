Meteoroloji uyarmıştı, sağanak sonrası yol kapandı

Kırklareli’de kuvvetli yağışın ardından sular altında kalan KırklareliKofçaz karayolunun Kırklareli istikameti ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırklareli’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün içinde etkisini arttırdı. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine ulaşımı sağlayan karayolu, tarlalardan gelen su nedeniyle su içinde kaldı. KırklareliKofçaz karayolu Kırklareli gidiş şeridi taşkın nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan araçların yardımına ise itfaiye koştu. Karayolları Şube Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kentte yağışın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.