Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı (3)

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KIZILAY TEMİZLİK MALZEMESİ DAĞITTI

Sel baskınının yaşandığı Alpullu beldesinde Kızılay ekipleri, evleri su basan vatandaşlara kolilerle temizlik malzemeleri dağıttı. Sel baskınından en fazla Pancarköy Deresi'nin yanından geçtiği Yenimahalle etkilendi. Belediye ekipleri, mahalleye su tahliyesi için çok sayıda vidanjör göndererek çalışmalarını sürdürüyor. Elektriklerin de kesik olduğu mahallede vatandaşlar evlerini temizliyor.

Bu arada taşan Pancarköy Deresi'nin yatağında da hat açılarak, dereden su tahliye çalışması yapıldı.

DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Babaeski Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-02-02 17:17:24



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