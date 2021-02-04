Kırklareli'nde yaşlı ve engelli bakım merkezlerine pandemi denetimi

Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, özel ve resmi yaşlı ve engelli bakım merkezlerimizde Covid19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleşti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetim ekipleri tarafından, pandemi önlemleri kapsamında özel ve resmi yaşlı ve engelli bakım merkezleri denetimleri yapıldı.
İl Müdürü Faruk Uysal, pandemi sürecinde denetimlerin sık sık gerçekleştirdiklerini belirterek, “Müdürlüğümüzce oluşturulan denetim ekipleri tarafından pandemi önlemleri kapsamında kuruluş denetimlerimiz sıkı bir şekilde sürdürülmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında Özel ve resmi yaşlı ve engelli bakım merkezlerimizde denetim gerçekleştirildi” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.