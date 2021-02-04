DSİ kontrollü su salımı için uyardı

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DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, Kırklareli’nin Armağan Barajı'nda mevsim yağışlarına bağlı olarak doluluk seviyesinin artmasıyla kontrollü su salımı yapacağını duyurdu.

Mevsim yağışlarına bağlı Kırklareli Armağan köyünde bulunan barajın doluluk oranın artmasıyla DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü kontrollü su salımı yapacağını, taşkın riskine karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden gelen açıklamada, “Armağan Barajı işletme su kotu 424 metredir. Mevsim yağışlarına bağlı olarak işletme kotunun yükselmemesi için Armağan Barajı'nın emniyetini sağlamak için 5 metreküp/saniye kadar dip savak vanası açılacak. Kırklareli Barajı'na su aktarılacağından suyun dere yatağından tahliye edileceği göz önünde bulundurularak vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınmalıdır” uyarısında bulundu.

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