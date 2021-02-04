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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nin nüfus 99 kişi azaldı

İHA

Kırklareli’nin nüfus 99 kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kırklareli'nin nüfusu 2019 yılına göre 99 kişi azalarak 361 bin 737 oldu.
TÜİK, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. 2020 raporlarına göre Kırklareli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 99 kişi azalarak, 361 bin 737 kişiye düştü. Kırklareli’nin diğer ilçe nüfusları ise şöyle oldu:
"Babaeski 47 bin 65, Demirköy 8 bin 829, Kofçaz 2 bin 282, Lüleburgaz 152 bin 192, Kırklareli merkez 101 bin 451, Pehlivanköy 3 bin 484, Pınarhisar 17 bin 828, Vize 28 bin 606."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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