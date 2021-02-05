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Kırklareli'nde hafta başında başlayan sağanak nedeniyle yer yer taşkın oluşan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı.

Hafta başında etkisini gösteren sağanağın ardından debisi yükselen Ergene Nehir’i yatağına dönmeye başladı.

Taşkın sebebiyle sular altında kalan tarım arazileri ve panayır alanı gün gün suların çekilmeye başladığını belirten vatandaş Naci Akınal, “İlk güne göre sular bayağı çekildi. Panayır alanında bulunan polis noktaları sular altındaydı. Bu gün baktığımızda Ergene yatağına dönmeye başladığını gördük. Panayır alanında fazla su kalmadı, ama nehire yakın olan tarım arazileri şuanda hala sular altında. 2, 3 güne suların çekilmesini bekliyoruz” dedi.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekiplerinin, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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