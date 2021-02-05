Kırklareli'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı

DHA

Kırklareli'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı


Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ'de açık alanlarda her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler, 1 ay süreyle yasaklandı.
Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nca, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında açık alanlarda her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması gibi tüm etkinlikler, bugünden itibaren 1 ay süreyle yasaklandı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Covid19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren 1 ay süre ile müsaade edilmemesine, alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2021-02-05 16:47:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı
YEREL HABERLER Ergene Nehri’nin debisi düşmeye başladı
Avladıkları karacayı parçalayan 2 kişiye 7 bin 444 lira ceza
YEREL HABERLER Avladıkları karacayı parçalayan 2 kişiye 7 bin 444 ...
Kırklareli’nin nüfus 99 kişi azaldı
YEREL HABERLER Kırklareli’nin nüfus 99 kişi azaldı
DSİ kontrollü su salımı için uyardı
YEREL HABERLER DSİ kontrollü su salımı için uyardı
Kırklareli'nde yaşlı ve engelli bakım merkezlerine pandemi denetimi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yaşlı ve engelli bakım merkezlerine ...
Başkan Talay sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Talay sağanaktan etkilenen bölgelerde ...
Ergene’de debi arttı: Tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Ergene’de debi arttı: Tarım arazileri sular altında ...
Kırklareli’ndeki selin ardından hasar tespit çalışmaları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kırklareli’ndeki selin ardından hasar tespit ...