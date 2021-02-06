Kırklareli’nde fırın yangını

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Kırklareli’nde ekmek fırınının bacasından çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Nüzhet Somay Caddesi'nde bulunan ekmek fırınına ait bacadan alevlerin geldiğini gören çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Bacada yangın sonucu hasar meydana geldi.

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