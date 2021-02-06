Kırklareli Kofçaz- 2 gölet çalışmaları devam ediyor DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: “Gölette depolanacak su ile 2 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağız”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Kırklareli Kofçaz2 Göleti’nde depolanacak su ile 2 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağız” dedi.

Kırklareli Kofçaz2 Göleti ve Sulaması yapım çalışmaları devam ediyor. Kırklareli Kofçaz2 Göleti’nin 2 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanmasını yapacağını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Kırklareli Kofçaz2 Göleti’nin tamamlanması ile 2 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Gölette gövde kazıları, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon, batardo dolgusu, sulama hattı ve yol imalatlarının tamamlandığını ifade eden Yıldız, “Gölette, gövde dolgusu ve dolusavak betonarme imalatları devam edilmektedir. Sulama hattındaki sanat yapıları, su alma yapısı ve vana odası imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 31,70 metre ve su depolama kapasitesi 0,86 milyon m3 olan Kırklareli Kofçaz2 Göleti ve Sulaması işinin tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4,5 milyon TL katkı sağlanması hedeflemekteyiz” dedi.

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