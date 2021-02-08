Kırklareli'de taşkın uyarısı

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ'de Devlet Su İşleri (DSİ), yaşanabilecek yağışlarla göletlerin doluluk oranının artmasıyla derelere deşarj yapılabileceğini belirterek, taşkın uyarısında bulundu.

DSİ 112'inci Şube Müdürlüğü,'nden yapılan duyuruda, "Mevsimsel yağışların artması nedeniyle şube müdürlüğümüze bağlı göletlerdeki doluluk oranları hızla artmaktadır. Göler rezervuarlarımıza gelebilecek olan bir feyezan sonucunda dolması halinde dolu savağın kontrolümüz dışında çalışacağı göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gölet emniyeti sağlayacak kota ulaşıncaya kadar, dereye deşarj yapılabileceğinden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-02-08 17:53:34



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