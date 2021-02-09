Kırklareli’nde su ürünleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlilerince İğneada beldesinde su ürünleri denetimi gerçekleşti.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından İğneada Beldesinde karaya çıkış noktasında su ürünleri denetimleri yapıldı.
Asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunması hedeflenirken gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.