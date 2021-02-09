DSİ taşkınlara karşı uyardı

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Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli'nde vatandaşları taşkın riskine karşı uyardı.

Mevsimsel yağışların etkili olduğu Kırklareli’nde yaşanabilecek yağışlarla göletlerin doluluk oranının artması ve derelere deşarj yapılabileceğine karşı DSİ 112'inci Şube Müdürlüğü taşkın uyarısında bulundu.

DSİ 112'inci Şube Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, "Mevsimsel yağışların artması nedeniyle şube müdürlüğümüze bağlı göletlerdeki doluluk oranları hızla artmaktadır. Göler rezervuarlarımıza gelebilecek olan bir feyezan sonucunda dolması halinde dolu savağın kontrolümüz dışında çalışacağı göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gölet emniyeti sağlayacak kota ulaşıncaya kadar, dereye deşarj yapılabileceğinden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

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