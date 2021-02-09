DSİ taşkınlara karşı uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ taşkınlara karşı uyardı

İHA

DSİ taşkınlara karşı uyardı

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli'nde vatandaşları taşkın riskine karşı uyardı.
Mevsimsel yağışların etkili olduğu Kırklareli’nde yaşanabilecek yağışlarla göletlerin doluluk oranının artması ve derelere deşarj yapılabileceğine karşı DSİ 112'inci Şube Müdürlüğü taşkın uyarısında bulundu.
DSİ 112'inci Şube Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, "Mevsimsel yağışların artması nedeniyle şube müdürlüğümüze bağlı göletlerdeki doluluk oranları hızla artmaktadır. Göler rezervuarlarımıza gelebilecek olan bir feyezan sonucunda dolması halinde dolu savağın kontrolümüz dışında çalışacağı göz önünde bulundurularak, vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gölet emniyeti sağlayacak kota ulaşıncaya kadar, dereye deşarj yapılabileceğinden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde su ürünleri denetlendi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde su ürünleri denetlendi
Kırklareli'de taşkın uyarısı
YEREL HABERLER Kırklareli'de taşkın uyarısı
Alpullu’da sel sularında 380 ev hasar gördü
YEREL HABERLER Alpullu’da sel sularında 380 ev hasar gördü
Kortların Kırklareli’nden parlayan yıldızı Toprak Selçuk’tan altın madalya
YEREL HABERLER Kortların Kırklareli’nden parlayan yıldızı Toprak ...
Kırklareli İl Halk Kütüphanesi çalışmalarda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Kırklareli İl Halk Kütüphanesi çalışmalarda sona ...
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı